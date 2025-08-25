TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı Ziyareti: Türkiye-Libya Askeri Heyetleri Bir Araya Geldi

TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı Ziyareti: Türkiye-Libya Askeri Heyetleri Bir Araya Geldi
TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'na yaptığı ziyaret sırasında Türk ve Libya askeri heyetleri toplantı düzenleyerek 'Tek Libya Tek Ordu' hedefi doğrultusunda işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askeri heyetleri bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi. Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı heyetimiz, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti. Ziyarette; 'Tek Libya Tek Ordu' hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında toplantılar yapıldı. Toplantılara Libya Büyükelçimiz Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosumuz Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı. Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi'de bulunan TCG Kınalıada'ya ziyarette bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
