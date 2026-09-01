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Girne Açıklarında Gemi Kazası: Arama Çalışmaları TCG IŞIN ile Derinleşiyor

Girne Açıklarında Gemi Kazası: Arama Çalışmaları TCG IŞIN ile Derinleşiyor
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı kurtarma ve su altı arama yetenekleriyle donatılmış TCG IŞIN gemisi, kayıplara ulaşılması ve su altı tarama faaliyetlerinin derinleştirilmesi için bölgedeki görevine başladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından 20 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde denizaltı kurtarma, açık deniz yedekleme ve su altı arama yetenekleriyle donatılmış olan TCG IŞIN, kayıplara ulaşılması ve su altı tarama faaliyetlerinin derinleştirilmesi amacıyla bölgedeki görevine başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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