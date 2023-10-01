TBMM'nin açılış resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek DEVA Partisi lideri Ali Babacan katıldı

28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla geleneksel olarak verilen akşam resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Meclis, 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona muhalefet liderlerinden bir tek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılım gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu resepsiyona katılmadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizle birlikte yeni yasama yılını değerlendirdik, ardından meclisimizin açılış resepsiyonuna katıldık. 28. Dönemin 2. Yasama Yılı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, teşkilatlardan gelen eğilim ve genel merkezde yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararı aldıklarını söyledi.

Babacan, Meclis'te grup kurabilmek için 5 milletvekiline ihtiyaçlarının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Doğal akışında oluşursa oluşur. Bizim çok acil bir şekilde grup kurma gibi bir derdimiz yok. 15 milletvekilimizle sapasağlam yoğun bir şekilde çalışacağız. İnşallah göreceksiniz, DEVA Partisi grubu varmış gibi değil, gruptan çok daha öte bir performansı ortaya koyacağız. Çünkü biz dersimizi iyi çalışıyoruz, iyi hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU, TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİ

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ankara'daki terör saldırısını lanetleyen Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonla görüşerek olayla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Kendisinin de bugün Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettiğini dile getiren Zorlu, "Çok üzüntülüyüz. Bu olay, ülkemizin huzur ve dirliğine yönelik son dönemdeki en önemli saldırılardan bir tanesi. Türkiye bir yandan ekonomik sorunların baş gösterdiği böylesine bir kriz ortamından geçerken, ülkemizin iç huzurunu bozmaya yönelik bu tür saldırıları, milletimizin geleceği adına büyük bir tehdit olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu, saldırının arka planındaki tüm detayların bütün çıplaklığıyla ortaya konulabilmesi için gerekli bütün hassasiyetin ve kararlılığın gösterilmesi gerektiğini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. İYİ Parti'li Zorlu, başka bir soru üzerine, yeni anayasa tartışmalarının, yerel seçimlerden sonra gündeme getirilmesinin daha uygun olacağını dile getirdi.