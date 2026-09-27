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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için Lizbon'a ulaştı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için Lizbon'a ulaştı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Lizbon'a gitti. Kurtulmuş'u Portekiz Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marcos Perestrello, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ve Portekiz Parlamentosu Genel Sekreteri karşıladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'a ulaştı. TBMM Başkanımız Kurtulmuş'u, Portekiz Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marcos Perestrello, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ve Portekiz Parlamentosu Genel Sekreteri Anabela Cabral Ferreira karşıladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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