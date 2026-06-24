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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman Meclis Başkanı Al Maawali ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman Meclis Başkanı Al Maawali ile bir araya geldi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı için bulunduğu Bakü'de Umman Şura Meclisi Başkanı ile bir araya gelerek stratejik ortaklık ve parlamento iş birliğini ele aldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali ile Bakü'de görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20'nci Konferansı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali ile bir araya geldi. Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkanlarını ele aldık. Ayrıca, İSİPAB kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirerek parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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