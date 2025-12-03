Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan'ın Buhara kentinde, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni'nin ardından Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi. Kurtulmuş, İsmailov ile yaptığı görüşmede, önemli bir mezuniyet töreninde birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü'nün Türkiye Özbekistan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin çok açık bir nişanesi olduğunu belirten Kurtulmuş, Özbekistan ile hemen her alanda müşterek çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev döneminde Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin kalıcı hale geldiğini dile getiren Kurtulmuş, iki ülke arasında her alanda var olan iş birliğinin, eğitim alanındaki somut göstergesine bugün şahit olmaktan da kıvanç duyduklarını belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
