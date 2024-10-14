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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in Soykırım Savaşı Sona Erdirilmeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in Soykırım Savaşı Sona Erdirilmeli
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki göstererek soykırım savaşının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, uluslararası adalet divanı kararının uygulanması çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsrail'in soykırım savaşı sona erdirilmelidir. Uluslararası adalet divanı kararı uygulanmalıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 'Parlamentolararası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki ilerlemelerin insanlığın gelişimi için önemli rol oynadığını söyleyerek, "Bu gelişmeler sağlık, sanayi, eğitim ve benzeri birçok alanda yenilikçi çözümlerin önünü açabilir. Yeter ki, kamu yararı için kullanılsınlar. Bilimsel ilerleme aynı zamanda tarihin akışını olumsuz yönde etkileme potansiyeline de sahiptir" dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren Kurtulmuş, "Gazze'de yapay zeka destekli soykırım karşısında dehşete düşüyoruz. Kısa bir süre önce bubi tuzaklı çağrı cihazlarının siber müdahaleyle patlatılarak çok sayıda sivilin hedef alındığına tanık olduk. Teknolojinin bu tür uygulamalarını kesin bir dille kınamalıyız. Bu, sadece yasal bir yükümlülük değil, daha da önemlisi ahlaki bir yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, bilgelik ile tamamlanmayan bilginin anlamı olmadığın belirterek, şöyle konuştu:

"Bilim, değerlere ve etiğe dayanmadan, maddi büyüme sağlayabilir ancak barış ve huzur getiremez. Anlamlı sonuçlar da vermez. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler de adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yetmemiştir ve yetmeyecektir. Aksine bu ilerlemeler onları daha da büyütmüş ve görünür kılmıştır. Dijital uçurum bu açıdan sorundur."

Yüksek teknolojinin kötüye kullanımına karşı nükleer silahların kontrolünü sağlayan mekanizmalara benzer sistemlerin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Lübnan'a karşı yürütülen kontrolsüz saldırganlık, bizi bölgesel bir savaşa daha da yaklaştırıyor. Bu gidişata bir son vermeliyiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kısa süre önce bubi tuzaklı çağrı cihazlarının patlatıldığını söyleyerek, "Sivillerin hayatını kaybettiğini gördük. Lübnan'a karşı saldırganlık bizi bölgesel savaşa yaklaştırıyor. On binlerce Filistinli öldürüldü, Gazze hayalet şehir haline getirildi. İsrail'in soykırım savaşı sona erdirilmelidir. Uluslararası adalet divanı kararı uygulanmalıdır. Tüm rehineler ve tutuklular serbest bırakılmalıdır. Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınması desteklenmelidir. Parlamentolararası Birlik, İsrail'in korkunç işgaline dikkati çekmek, barış ve iki devletli çözüm için güçlü bir çağrı yapmak amacıyla bu mesaj ve ilkeleri desteklemelidir. Parlamentolararası Birlik, bu kritik meseleyi üçüncü kez görmezden gelemez ve gelmemelidir. Bu nedenle Filistin ve Cezayir tarafından gündeme acil bir madde getirilmesini amaçlayan öneriye kesin desteğimizi beyan ediyorum. Delegelere de destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Özgür Filistin devletine olan desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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