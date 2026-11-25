TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya ) 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Avustralya'da, Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Avustralya'da Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek Türk toplumunun kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye ile Avustralya arasındaki dostluk köprülerinin güçlenmesine katkı sunan kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyor, Türkiye olarak her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı