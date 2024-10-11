TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aşkabat'ta Türk Dünyası ve Küresel Meseleler Üzerine Konuştu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Uluslararası 'Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli' Forumu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Mahtumkulu Firaki'nin 300'üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen Uluslararası 'Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli' Forumu'nda Türk dünyasının geleceği ve küresel güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Mahtumkulu Firaki'nin 300'üncü doğum günü vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası 'Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli' Forumu'nda Türk dünyasının geleceği ve küresel güncel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Dizeleriyle ve engin düşünce dünyasıyla yalnız doğduğu toprakları değil, tüm Türk illerini aydınlatan Mahtumkulu Firaki'yi, bu anlamlı program vesilesiyle saygıyla ve şükranla anıyorum.

Firaki'nin ve daha birçok Türk-İslam bilgesinin ülküsü olan Türk illerinin birliği ile kardeş ve dost ülkelerle ittifak, önce coğrafyamızı, sonra dünyayı değiştirebilecek bir imkanı barındırıyor. Hoca Ahmed Yesevi'den Firaki'ye, Dede Korkut'tan Yunus Emre'ye, Türk-İslam dünyasının bu yüce değerleri, bölge halklarının barış, esenlik ve kardeşlik içinde yaşaması için coğrafyamızı bilgelikleriyle donattılar. Hikmet ve irfanla donanmış bu bilgelik, daha adaletli ve eşitlikçi bir dünya kurulabilmesi için bizlere yol gösterici olmalıdır" dedi.