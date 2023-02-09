Tayvan Cumhurbaşkanı, bir aylık maaşını deprem yardımı olarak Türkiye'ye bağışlayacak

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından birçok ülke gibi Tayvan da 44 kişilik bir ekibini arama kurtarma çalışmaları için ülkemize gönderdi. Bunun yanı sıra Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için birçok ülkeden arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi. 60'tan fazla ülke ekip, ekipman ve maddi destek sağladı.

BİRER MAAŞLARINI BAĞIŞLADILAR

Bunlardan birisi de Tayvan oldu. Tayvan'dan da 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a geldi. BBC'nin aktardığı habere göre, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Tükiye'nin vatanını yeniden inşa etmesine yardımda, üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" da belirtildi.

44 KİŞİLİK EKİP ADIYAMAN'A GELDİ

Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı. Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.

"1999'UN TEŞEKKÜRÜ OLARAK BURADA BULUNUYORUZ"

Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, AA muhabirine, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı. Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı.