Tayland-Malezya deniz sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü

Tayland-Malezya deniz sınırında batan göçmen teknesinde 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kazada kaybolanların sayısının artabileceği belirtiliyor. Tekne, Myanmar'dan kaçan Rohingya mültecilerini taşıyordu.

Tayland- Malezya deniz sınırında geçen hafta batan yaklaşık 70 kişinin bulunduğu göçmen teknesinde, hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e ulaştığı bildirildi. Malezya Deniz İcra Kurumu (MMEA) verilerine göre, cesetlerin 12'si Malezya sularında, 9'u ise Tayland tarafında bulundu.

TEKNEDE AĞIRLIKLI OLARAK ARAKANLI MÜSLÜMANLAR VARDI

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana dek 13 kişi sağ kurtarılırken, kayıp olduğu tahmin edilen onlarca kişinin bulunması için çalışmaların en az bir hafta daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Teknede ağırlıklı olarak Myanmar'dan kaçan Rohingya mültecilerin (Arakanlı Müslümanlar) bulunduğu belirtilirken, grubun daha büyük bir filo halinde yola çıktığı, sınır bölgesinde küçük teknelere aktarıldıktan sonra kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
