Tayland'da pazar alanına silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kenti kana bulayan bir saldırı gerçekleşti. Bir kişinin pazar alanında kalabalığın üzerine rastgele ateş açması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Saldırgan, daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir pazar alanında düzenlenen silahlı saldırı kenti kana buladı.
KALABALIĞIN ÜZERİNE RASTGELE ATEŞ AÇTI
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor pazar alanına gelen bir kişi, silahla kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.
5 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile 1 esnaf hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar ettiği bildirildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyuran Bangkok polisinden yapılan açıklamada, "Şu anda saldırının nedeni araştırılıyor. Olay toplu bir silahlı saldırı gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA / İHA