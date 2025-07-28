Tayland'da pazar alanına silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Tayland'da pazar alanına silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti
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Tayland'da pazar alanına silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kenti kana bulayan bir saldırı gerçekleşti. Bir kişinin pazar alanında kalabalığın üzerine rastgele ateş açması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Saldırgan, daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir pazar alanında düzenlenen silahlı saldırı kenti kana buladı.

Tayland'da silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp, intihar etti

KALABALIĞIN ÜZERİNE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor pazar alanına gelen bir kişi, silahla kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

Tayland'da silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp, intihar etti

5 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile 1 esnaf hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar ettiği bildirildi.

Tayland'da silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp, intihar etti

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyuran Bangkok polisinden yapılan açıklamada, "Şu anda saldırının nedeni araştırılıyor. Olay toplu bir silahlı saldırı gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Tayland'da silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp, intihar etti

Kaynak: DHA / İHA

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

bu kiside Taylandli cho zihniyeti tasiyan kisi.

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