Taylan'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı

Phuket Havalimanı'nda polisin davranışlarından şüphelendiği üç kadın cinsel organlarında toplam üç kilo kokain ile yakalandı. Kadınların cinsel organlarında gizledikleri kokain yapılan röntgen taraması sonucu bulundu. Kadınlar gözaltına alındı.

Phuket Uluslararası Havalimanı'nda üç Kenyalı kadın, şaşırtıcı bir uyuşturucu kaçakçılığı olayında yakalandı. Kadınların cinsel organlarında toplamda yaklaşık 3 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi.

Sakoo Polisi, 5 Eylül Salı günü Phuket Express'e yaptığı açıklamada, üç Kenyalı kadın şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Gözaltına alınan kadınlardan ikisi 26 yaşında iken diğeri 34 yaşındaydı. Başlangıçta şüphelilerin üzerinde herhangi bir yasadışı madde bulunmadığı için polis, detaylı bir inceleme yapma kararı aldı.

Şüpheli davranışlarından şüphelenen polis ve yetkililer, kadınları Thalang Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan röntgen incelemeleri sonucunda, kadınların cinsel organlarında gizlice taşınan 2.8 kilogram kokain tespit etti.. Bu tespit, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen mücadelede önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Üç Kenyalı kadın şimdi uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya ve adli işlem süreci başlatılmış durumda. Phuket polisi, bu tür suçların ciddiyetinin altını çizerek, uluslararası havalimanlarında gerçekleştirilen sıkı denetimlerin devam edeceğini belirtti. Bu olay, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı yapılan mücadelede yetkililerin kararlılığını bir kez daha gösterdi.