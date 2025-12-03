Haberler

Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı Haber Videosunu İzle
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
ABD'nin Virginia eyaletinde tavandan atlayarak bir içki dükkanına giren rakun, etrafı adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda şişeyi yere savurarak kıran ve eline ne geçtiyse içen rakun, sabah dükkan çalışanları tarafından tuvalette sızmış halde bulundu.

  • ABD'nin Virginia eyaletindeki Ashland'da bir içki dükkânına tavan arasından giren rakun, viski şişelerini kırdı ve alkol içti.
  • Rakun, dükkânın tuvaletinde sızmış halde bulundu ve Hanover Hayvan Kontrol görevlileri tarafından hayvan barınağına götürüldü.
  • Rakun, sağlık kontrolünden sonra herhangi bir yaralanma belirtisi olmadan doğaya bırakıldı.

ABD'nin Virginia eyaletinde gecenin sessizliğini bozan bir rakun, Ashland'daki bir içki dükkânında adeta kaos yarattı.

TAVANDAN ATLADI

Hayvanın, tavan arasındaki bir karodan içeriye atladığı ve doğrudan viski şişelerinin bulunduğu rafa yöneldiği belirlendi. Çok sayıda şişe yere savrulurken bazıları kırıldı, zeminde alkol birikintisi oluştu.

Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içti

SIZMIŞ HALDE BULUNDU

Dükkan sabah açıldığında çalışanlar, tuvalette sızmış halde yatan rakunla karşılaştı. Hayvanın, kırdığı şişelerden akan alkolden içmiş olabileceği değerlendirildi.

"NE BULDUYSA İÇMİŞ"

Olay yerine çağrılan Hanover Hayvan Kontrol görevlilerinden Samantha Martin, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Martin, "Rakunları severim, gerçekten eğlenceli hayvanlar. Bu arkadaş tavandan atlamış ve tam bir çılgınlığa girişmiş. Ne bulduysa içmiş" dedi.

Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içti

DOĞAYA GERİ BIRAKILDI

Rakun, olayın ardından dikkatlice hayvan barınağına götürüldü. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Birkaç saat dinlendikten sonra herhangi bir yaralanma belirtisi görülmedi. Sadece 'akşamdan kalma' bir hali vardı. Sağlıklı şekilde doğaya bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (4)

Sadık:

Laik hayvan, içki için girmiş

Edim Kılınç:

Büyük ihtimalle susadı hayvancık yazık

Caner Alp:

Şişede durduğu gibi durmuyor:)

ali tartan:

Ceza vermediniz mi

