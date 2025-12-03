Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

ABD'nin Virginia eyaletinde gecenin sessizliğini bozan bir rakun, Ashland'daki bir içki dükkânında adeta kaos yarattı.

TAVANDAN ATLADI

Hayvanın, tavan arasındaki bir karodan içeriye atladığı ve doğrudan viski şişelerinin bulunduğu rafa yöneldiği belirlendi. Çok sayıda şişe yere savrulurken bazıları kırıldı, zeminde alkol birikintisi oluştu.

SIZMIŞ HALDE BULUNDU

Dükkan sabah açıldığında çalışanlar, tuvalette sızmış halde yatan rakunla karşılaştı. Hayvanın, kırdığı şişelerden akan alkolden içmiş olabileceği değerlendirildi.

"NE BULDUYSA İÇMİŞ"

Olay yerine çağrılan Hanover Hayvan Kontrol görevlilerinden Samantha Martin, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Martin, "Rakunları severim, gerçekten eğlenceli hayvanlar. Bu arkadaş tavandan atlamış ve tam bir çılgınlığa girişmiş. Ne bulduysa içmiş" dedi.

DOĞAYA GERİ BIRAKILDI

Rakun, olayın ardından dikkatlice hayvan barınağına götürüldü. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Birkaç saat dinlendikten sonra herhangi bir yaralanma belirtisi görülmedi. Sadece 'akşamdan kalma' bir hali vardı. Sağlıklı şekilde doğaya bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.