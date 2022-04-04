Tarihte ilk kez Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı - Haberler

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Tarihte ilk kez Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Müslümanlar dünyanın en ünlü meydanlarından olan Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Kılınan teravih namazı tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Times Meydanı'nda Müslümanlar tarihte ilk kez teravih namazı kıldı. Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için burada toplanan Müslümanların görüntüleri meydanda bulunan kişilerin kameralarına yansıdı.

Times Meydanı'nda Müslümanların ilk kez namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Kılınan teravih namazının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tarihte ilk kez Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede Times Meydanı'nda kılınacak teravih namazı için, yetkililerden izin alındığı bilgisi paylaşıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan insan hakları aktivisti Shahnawaz Ansari ise "Times Meydanı'nda Ramazan" diyerek meydandaki teravih namazının videosunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Teravih namazı için bölgede bulunan bir kişi ise, "İslam hakkında birçok yanlış anlama var. Tüm kültürlerde, tüm dinlerde çılgın insanlar var ve bu küçük çılgın insan grupları çoğunluğu temsil etmiyor. İslam bizi dua etmeye, oruç tutmaya, iyi işler yapmaya, sadaka vermeye teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

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