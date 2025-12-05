Talihsiz kadın, zirveye 50 metre kala partneri tarafından ölüme terk edildi

Avusturya'nın en yüksek zirvesi Grossglockner'da trajik bir olay yaşandı. Kamera kayıtlarına göre, partneriyle tırmanışa çıkan 33 yaşındaki kadın, zirveye sadece 50 metre kala bitkin düşerek ilerleyemedi. Deneyimli olduğu söylenen erkek dağcı ise saatler boyunca yanlış kararlar alarak genç kadını ölüme terk etti.

SAATLERCE YARDIM GELMEDİ

Tırmanış sırasında çiftin kullandığı acil durum ışıkları saat 18.00'de parlamaya başladı. Ancak altı saatin ardından kadın güçten düştü, ışıkların pili azaldı ve yardım ulaşmadı. Erkek dağcının, saat 02.30'da kaydedilen görüntülerde sevgilisini kar içinde bırakarak tek başına dağın diğer yamacına inmeye çalıştığı görüldü.

KADIN SABAH DONMUŞ HALDE BULUNDU

Sabah 07.10'da bölgede tarama yapan kurtarma helikopteri, şiddetli rüzgâr nedeniyle iniş yapamadı ve operasyon iptal edildi. Yaklaşık üç saat sonra karadan tırmanan ekipler, kadını donmuş halde buldu.

SAVCILIK: ÇOKLU İHMAL, YANLIŞ KARARLAR, UYGUNSUZ EKİPMAN

Savcılık, 36 yaşındaki erkek dağcı hakkında kapsamlı bir ihmal listesi açıkladı:

Hipotermiye giren sevgilisini zirveye 50 metre kala korumasız bıraktı.

Deneyimsiz kadın için yanlış rota planladı.

Tırmanış iki saat geç başlatıldı.

Yetersiz acil durum ekipmanı taşındı.

Yardım ararken kadını rüzgârdan koruyacak noktaya taşımadı; bivak tulumu veya acil durum örtüsü kullanmadı.

Kadının splitboard ve yumuşak kar botlarıyla yüksek irtifaya çıkmasına izin verdi.

Sert hava koşullarına rağmen geri dönmeyip tırmanışı sürdürdü.

Mahsur kaldıkları 20.50'den sonra acil çağrı yapmadı.

22.50'de üzerlerinden geçen helikoptere sinyal vermedi.

Polis aramalarına geç yanıt verdi; telefonu sessizde olduğu için birçok çağrıyı kaçırdı.

Savcılık, bu kararların zincirleme şekilde genç kadının ölümüne yol açtığını belirtti.

"TRAJİK BİR KAZAYDI" SAVUNMASI

Sanığın avukatı ise müvekkilinin büyük üzüntü içinde olduğunu söyleyerek olayın bir "trajik kaza" olduğunu savundu. Dava, 19 Şubat 2026 tarihinde Innsbruck Bölge Mahkemesinde görülecek.