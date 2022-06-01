Taciz iddiasıyla ortalığı karıştıran Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, yatağında ölü bulundu - Haberler

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Taciz iddiasıyla ortalığı karıştıran Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, yatağında ölü bulundu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Katar prensi Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentindeki evinde yatakta ölü bulundu. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan 45 yaşındaki Gallanio'nun ölümünün "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra gelmesi şüpheleri artırdı.

Katar emirinin amcası Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, "Eski kocam çocuklarımıza uygunsuz dokunuyordu" iddiasından sonra İspanya'nın Marbella kentinde ölü bulundu.

2004 yılında tanışan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra sancılı bir boşanma süreci geçiren Polonya asıllı Gallanio'nun aşırı dozdan uyuşturucu alarak yaşamını yitirmesi sonrasında gözler milyarder Katar prensine çevrildi.

Taciz iddiasıyla ortalığı karıştıran Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, yatağında ölü bulundu

Gallanio'nun açıklamaları sonrasında ölü bulunduğunu açıklayan yetkililer genç kadının bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığını duyurdu.

Taciz iddiasıyla ortalığı karıştıran Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, yatağında ölü bulundu

Marbella'daki evindeki yatakta ölü bulunan Gallanio ölmeden önce sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanıyordu. Gallanio'nun Katar Prensi'nin çocuklarını taciz ettiğine yönelik iddialarını ise Katarlı yetkililer yalanlamıştı.

Taciz iddiasıyla ortalığı karıştıran Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, yatağında ölü bulundu

İspanya'nın çok okunan gazetelerinden El Pais, Gallanio'nun en küçük kızının annesine ulaşamaması sonrasında İspanyol polisiyle temasa geçtiğini ve bu şekilde 45 yaşındaki Gallanio'nun cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Fransız Le Parisien gazetesi ise, Paris mahkemesinin 19 Mayıs'ta Gallanio'nun nafaka taleplerini reddettiğini ve genç kadının birkaç aydır hastanede tedavi olduğunu aktardı. Fransız gazetesi, Gallanio'nun sinir krizleri geçirdiğini yazdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Katar Ölüm 3. Sayfa Dünya Haberler

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