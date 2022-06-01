Taciz iddiasıyla ortalığı karıştıran Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, yatağında ölü bulundu - Haberler

Katar emirinin amcası Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, "Eski kocam çocuklarımıza uygunsuz dokunuyordu" iddiasından sonra İspanya'nın Marbella kentinde ölü bulundu.

AŞIRI DOZDAN HAYATINI KAYBETTİ

2004 yılında tanışan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra sancılı bir boşanma süreci geçiren Polonya asıllı Gallanio'nun aşırı dozdan uyuşturucu alarak yaşamını yitirmesi sonrasında gözler milyarder Katar prensine çevrildi.

BEDENİNDE HİÇBİR FİZİKSEL YARA İZİ YOK

Gallanio'nun açıklamaları sonrasında ölü bulunduğunu açıklayan yetkililer genç kadının bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığını duyurdu.

TACİZ İDDİASINI KATARLI YETKİLİLER YALANLADI AMA...

Marbella'daki evindeki yatakta ölü bulunan Gallanio ölmeden önce sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanıyordu. Gallanio'nun Katar Prensi'nin çocuklarını taciz ettiğine yönelik iddialarını ise Katarlı yetkililer yalanlamıştı.

BİRKAÇ AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

İspanya'nın çok okunan gazetelerinden El Pais, Gallanio'nun en küçük kızının annesine ulaşamaması sonrasında İspanyol polisiyle temasa geçtiğini ve bu şekilde 45 yaşındaki Gallanio'nun cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Fransız Le Parisien gazetesi ise, Paris mahkemesinin 19 Mayıs'ta Gallanio'nun nafaka taleplerini reddettiğini ve genç kadının birkaç aydır hastanede tedavi olduğunu aktardı. Fransız gazetesi, Gallanio'nun sinir krizleri geçirdiğini yazdı.