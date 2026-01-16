Haberler

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu Haber Videosunu İzle
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Lauga mağara ağında yapılan kazılarda, doğal yollarla mumyalaşmış 7 çita ile 54 ek çita kalıntısı bulundu. Araştırmacılar, kalıntıların 130 ila 1.800 yıllık olduğunu belirterek çitaların geçmişte Arap Yarımadası'nda yaşadığına dair güçlü kanıt elde edildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Arar kenti yakınlarındaki Lauga mağara ağında bilim insanları, doğal yollarla mumyalaşmış 7 çita iskeleti ve 54 başka çita kalıntısı keşfetti. Bu buluntu, Asya çitalarının yüzyıllar önce Arap Yarımadası'nda yaşamış olduğunu gösteren ilk somut kanıtlar arasında yer alıyor.

BİLİM DÜNYASINDA HEYECAN YARATTI

Arkeologlar ve biyologlar tarafından 2022–2023 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıların yaşlarının 130 ila 1.800 yıl arasında değiştiği belirlendi. Bu türün bölgede uzun süre var olduğuna işaret eden bulgular, çitaların tarih öncesi dönemde buranın ekosisteminin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

YUMUŞAK DOKULAR BİLE KORUNMUŞ

Keşif, doğal mumyalanmanın büyük memelilerde çok nadir gerçekleştiği koşullarda yapıldı; mağaraların kuru ve sabit iklimi çitaların yumuşak dokularının bile korunmasını sağladı. Bu durum bilim dünyası için büyük önem taşıyor çünkü şimdiye kadar Afrika ve Asya dışındaki çitaların bu denli iyi korunmuş örnekleri görülmemişti.

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

GELECEKTEKİ PROJELERE IŞIK TUTACAK

Uzmanlar, bu eski kalıntıların sadece tarih öncesi çita popülasyonlarının haritasını çıkarmakla kalmayıp, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin geçmişini anlamaya da yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıca bu bulgular, çitaların yeniden bölgeye kazandırılması için yapılacak gelecekteki projelere de ışık tutabilir.

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Çitalar, Arap Yarımadası'nda 1970'lerden bu yana vahşi olarak görülmüyor. Habitat kaybı, avlanma ve av azalması gibi nedenlerle bölgeden tamamen çekilmiş olan bu büyük kedilerin tarihsel izlerinin bulunması bilim dünyasında heyecan yarattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan ağ deşifre edildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın

Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan ağ deşifre edildi
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
Bomba iddia: Netanyahu, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istedi

Netanyahu'dan Trump'a "İran" telefonu! Çok önemli bir isteği var