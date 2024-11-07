Suudi Arabistan'da beklenmedik dolu yağışı, çölü beyaz örtüyle kapladı

Suudi Arabistan'ın El-Cevf bölgesinde beklenmedik dolu yağışı, çölün görüntüsünü tamamen değiştirdi. Golf topu büyüklüğündeki dolu taneleri, çölü beyaz bir örtüyle kaplayarak bölgeyi adeta kış manzarasına dönüştürdü.

Suudi basın ajansının açıklamasına göre, geçen Çarşambadan bu yana devam eden yağışlar, bölgedeki vadileri suyla doldurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, normalde sarı kumlarla kaplı çölün tamamen beyaza büründüğü görülüyor.

Genellikle 40 derece üzerinde seyreden sıcaklıklarıyla bilinen Suudi Arabistan'da böyle bir hava olayı oldukça nadir yaşanıyor. Ancak bu ilk değil. 2021 yılında da ülkenin Asir bölgesinde sıcaklık -2 dereceye düşmüş ve bölgeye kar yağmıştı. O dönem çekilen fotoğraflarda develerin karla kaplı arazide yürüdüğü görüntüler dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Meteoroloji uzmanları, bu olağandışı hava olayının Arap Denizi'nden gelen alçak basınç sisteminden kaynaklandığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde de bölgede şiddetli yağmur, dolu ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Çöl ikliminde bu tür hava olaylarının görülmesi şaşırtıcı olsa da, imkansız değil. Çöllerde gece sıcaklıkları aniden düşebiliyor, ancak yağan kar veya dolu genellikle ertesi gün hızla eriyor. Benzer bir olay 2022'de Sahra Çölü'nde de yaşanmış, sıfırın altındaki sıcaklıklar nedeniyle kum tepeleri karla kaplanmıştı.