Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun İstanbul'a ziyareti nedeniyle bugün ve yarın kapatılacak olan yolları duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun, resmi programı kapsamında, güvenlik tedbirleri nedeniyle 28 Kasım Cuma ve 29 Kasım Cumartesi günleri İstanbul'un merkezi noktalarında çok sayıda ana arter ve bağlantı yolu trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yolların saati ve alternatif güzergahları ise belli oldu.
- İstanbul'da 28-29 Kasım tarihlerinde Papa 14. Leo'nun programı nedeniyle Tarihi Yarımada, Taksim ve Şişli çevresinde çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.
- Kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve Fatih ilçesindeki bazı sokaklar bulunuyor.
- Alternatif güzergâh olarak Vali Konağı Caddesi, Büyükdere Caddesi, D100 karayolu ve çeşitli sahil yolları kullanılabilecek.
İstanbul'da 28-29 Kasım tarihlerinde kapatılacak yollar nedeniyle, Tarihi Yarımada, Taksim ve Şişli çevresi etkilenecek. Alınacak güvenlik önlemleri, toplu taşıma ve alternatif güzergâh planlamasını zorunlu kılıyor. Papa 14. Leo'nun 28 Kasım Cuma günkü programı, ağırlıklı olarak Şişli ve Harbiye bölgesindeki güzergâhları kapsayacak. İşte İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.
SAİNT ESPRİT KİLİSESİ-BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ KAPANACAK YOLLAR
(09:00- Program bitimine kadar)
- Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
- Halaskargazi Caddesi
- Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır
- Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır
- Silahşör Caddesi
- Ortakır Sokak Taşıt Trafiğine Kapatılacak
ALTERNATİF YOLLAR
- Vali Konağı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Büyükdere Caddesi
- 19 Mayıs Caddesi
- Merkez Caddesi
PAPA 14. LEO'NUN FRANSIZ FAKİRHANESİ ZİYARETİ KAPANACAK YOLLAR
(Saat 07:00 –Program bitimine kadar)
- Ortakır Sokak
- Düzoğlu Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
- Silahşör Caddesi
- Nehir Sokak
- Semt Pazarı Sokak
- İncirlidede Caddsi
- Gökkuşağı Sokak
- Yeniyol Sokak
BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ-VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KAPANACAK YOLLAR
(09:00-Program bitimine kadar)
- Cumhuriyet Caddesi
- Silahşör Caddesi
- Abide- i Hürriyet Caddesi
- Ortakır Sokak
- İzzet Paşa Sokak
- Halaskargazi Caddesi
- Papa Roncalli Sokak
- Babil Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
- Valikonağı Caddesi
- İstiklal Sokak
- Merkez Caddesi
- Büyükdere Caddesi
- Akar Caddesi
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ – AHL DKE KAPANACAK YOLLAR
(12:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
- Refik Saydam Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Cumhuriyet Caddesi
- Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti
- Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti
- Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)
- Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)
- Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti
- Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
- Aksu Caddesi
- 10.Yıl Caddesi
ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU KAPANACAK YOLLAR
(14.30- Program bitimine kadar)
- Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
- Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
- Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
- Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
- Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
- Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
- Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
- Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
- Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
- Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
- D100 Kuzey
- D100 Güney
- Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
- Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
- Aksu Caddesi
- 10.Yıl Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
29 KASIM CUMARTESİ KAPANACAK YOLLAR
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-SULTANAHMET CAMİİ C KAPI
(07:00-Program Bitimine Kadar)
- Cumhuriyet Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Tersane Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Galata Köprü Sirkeci İstikameti
- Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
- Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)
- Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
- Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
Ragıp Gümüş Pala Caddesi
SULTANAHMET CAMİİ TEDBİRLERİ KAPANACAK YOLLAR
(06:00-Program Bitimine Kadar)
- Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi
- Fatih İlçesi Torun Sokak
- Fatih İlçesi Dalbastı Sokak
- Fatih İlçesi Utangaç Sokak
- Fatih İlçesi Üçler Sokak
- Fatih İlçesi Nakilbent Sokak
- Fatih İlçesi Tavukhane Sokak
- Fatih İlçesi Aksakal Sokak
- Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi
- Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi
- Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
- Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak
SULTANAHMET CAMİİ - MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ KAPANACAK YOLLAR
(07:45-Program Bitimine Kadar)
- Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)
- Yeşilyurt İstasyon Caddesi
- Demiryolu Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Yıl Caddesi
- Aksu Caddesi
- Eski Havaalanı Caddesi
MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ ÇEVRE TEDBİRLER KAPANACAK YOLLAR
(06:00-Pogram Bitimine Kadar)
- Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)
- Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak
- Bakırköy İlçesi Endaze Sokak
- Bakırköy İlçesi Andelip Sokak
- Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak
- Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak
- Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi
- Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Gazi Evrenos Caddesi
- Fener Caddesi
MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU KAPANACAK YOLLAR
(08:00 – Program Bitimine Kadar)
- Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
- Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi
- Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti
- Refik Saydam Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Cumhuriyet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- D100 Kuzey
- D100 Güney
- Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi
- Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
- Aksu Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU – FENER RUM PATRİKHANESİ KAPANACAK YOLLAR
(13:30- Program bitimine kadar)
- Cumhuriyet Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi
- Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
- Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
- Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
- Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Tersane Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Yedikuyular Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi
FENER RUM PATRİKANESİ ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR
(06.00 – Program Bitimine Kadar)
- Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
- Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
- Fatih İlçesi İncebel Sokak
- Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Baki Dede Sokak
- Sancaktar Yokuşu Sokak
FENER RUM PATRİKHANESİ – VOLKSWAGEN ARENA KAPANACAK YOLLAR
(14:20 -Program bitimine kadar)
- Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
- Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi
- Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
- Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi
- Fatih İlçesi Savaklar Caddesi
- D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası
- Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti
- Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası
- Büyükdere Caddesi
- Ayazağa Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
- D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek
- Piyalepaşa Bulvarı
- İmrahor Caddesi
- Odesa Bulvarı
- Kemerburgaz Caddesi
- D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane İstikametine Yönlendirilecek.
- Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.
- Sahil Alt Güzergâhı
- Çilekli Caddesi
- Baltalimanı Caddesi
VOLKSWAGEN ARENA ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR
(07:00- Program Bitimine Kadar)
Ayazağa Caddesi'nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında Kalan Kısım
ALTERNATİF YOLLAR
- Büyükdere Caddesi
- Okul Caddesi
- Mimar Sinan Caddesi
- Ayazağa Cendere Caddesi
VOLKSWAGEN ARENA- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KAPANACAK YOLLAR
(17:00 – Program Bitimine Kadar)
- Ayazağa Caddesi
- Büyükdere Caddesi
- Merkez Caddesi
- TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası
- Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti
- D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası
- Halaskargazi Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Baltalimanı Sahil Yolu
- Katar Caddesi
- Azerbaycan Caddesi
- İmrahor Caddesi
- Ortaklar Caddesi
- 19 Mayıs Caddesi
- Abide-i Hürriyet Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Rumeli Caddesi
- Piyale Paşa Bulvarı
- Odesa Caddesi