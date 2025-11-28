Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

İstanbul'da 28-29 Kasım tarihlerinde kapatılacak yollar nedeniyle, Tarihi Yarımada, Taksim ve Şişli çevresi etkilenecek. Alınacak güvenlik önlemleri, toplu taşıma ve alternatif güzergâh planlamasını zorunlu kılıyor. Papa 14. Leo'nun 28 Kasım Cuma günkü programı, ağırlıklı olarak Şişli ve Harbiye bölgesindeki güzergâhları kapsayacak. İşte İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.

SAİNT ESPRİT KİLİSESİ-BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ KAPANACAK YOLLAR

(09:00- Program bitimine kadar)

Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.

Halaskargazi Caddesi

Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır

Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır

Silahşör Caddesi

Ortakır Sokak Taşıt Trafiğine Kapatılacak

ALTERNATİF YOLLAR

Vali Konağı Caddesi

Yedikuyular Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

Büyükdere Caddesi

19 Mayıs Caddesi

Merkez Caddesi

PAPA 14. LEO'NUN FRANSIZ FAKİRHANESİ ZİYARETİ KAPANACAK YOLLAR

(Saat 07:00 –Program bitimine kadar)

Ortakır Sokak

Düzoğlu Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

Silahşör Caddesi

Nehir Sokak

Semt Pazarı Sokak

İncirlidede Caddsi

Gökkuşağı Sokak

Yeniyol Sokak

BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ-VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KAPANACAK YOLLAR

(09:00-Program bitimine kadar)

Cumhuriyet Caddesi

Silahşör Caddesi

Abide- i Hürriyet Caddesi

Ortakır Sokak

İzzet Paşa Sokak

Halaskargazi Caddesi

Papa Roncalli Sokak

Babil Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

Valikonağı Caddesi

İstiklal Sokak

Merkez Caddesi

Büyükdere Caddesi

Akar Caddesi

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ – AHL DKE KAPANACAK YOLLAR

(12:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Cumhuriyet Caddesi

Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti

Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti

Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti

Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)

Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)

Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

Tersane Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Yedikuyular Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

Vali Konağı Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Abdülezel Paşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti

Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

Aksu Caddesi

10.Yıl Caddesi

ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU KAPANACAK YOLLAR

(14.30- Program bitimine kadar)

Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti

Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti

Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)

Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)

Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır

Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır

Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

D100 Kuzey

D100 Güney

Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti

Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

Aksu Caddesi

10.Yıl Caddesi

Abdülezel Paşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

Tersane Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Yedikuyular

Asker Ocağı Caddesi

Vali Konağı Caddesi

Halaskargazi Caddesi

29 KASIM CUMARTESİ KAPANACAK YOLLAR

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-SULTANAHMET CAMİİ C KAPI

(07:00-Program Bitimine Kadar)

Cumhuriyet Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Refik Saydam Caddesi

Tersane Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Galata Köprü Sirkeci İstikameti

Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)

Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

Ragıp Gümüş Pala Caddesi

SULTANAHMET CAMİİ TEDBİRLERİ KAPANACAK YOLLAR

(06:00-Program Bitimine Kadar)

Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi

Fatih İlçesi Torun Sokak

Fatih İlçesi Dalbastı Sokak

Fatih İlçesi Utangaç Sokak

Fatih İlçesi Üçler Sokak

Fatih İlçesi Nakilbent Sokak

Fatih İlçesi Tavukhane Sokak

Fatih İlçesi Aksakal Sokak

Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi

Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi

Fatih İlçesi Türkeli Caddesi

Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak

SULTANAHMET CAMİİ - MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ KAPANACAK YOLLAR

(07:45-Program Bitimine Kadar)

Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)

Yeşilyurt İstasyon Caddesi

Demiryolu Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Yıl Caddesi

Aksu Caddesi

Eski Havaalanı Caddesi

MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ ÇEVRE TEDBİRLER KAPANACAK YOLLAR

(06:00-Pogram Bitimine Kadar)

Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)

Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak

Bakırköy İlçesi Endaze Sokak

Bakırköy İlçesi Andelip Sokak

Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak

Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak

Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi

Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

Gazi Evrenos Caddesi

Fener Caddesi

MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU KAPANACAK YOLLAR

(08:00 – Program Bitimine Kadar)

Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)

Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi

Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti

Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Cumhuriyet Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

D100 Kuzey

D100 Güney

Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi

Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

Aksu Caddesi

Abdülezel Paşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

Tersane Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Yedikuyular Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

Vali Konağı Caddesi

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU – FENER RUM PATRİKHANESİ KAPANACAK YOLLAR

(13:30- Program bitimine kadar)

Cumhuriyet Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi

Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi

Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi

Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

Tersane Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Yedikuyular Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

Vali Konağı Caddesi

Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi

FENER RUM PATRİKANESİ ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR

(06.00 – Program Bitimine Kadar)

Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi

Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak

Fatih İlçesi İncebel Sokak

Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

Baki Dede Sokak

Sancaktar Yokuşu Sokak

FENER RUM PATRİKHANESİ – VOLKSWAGEN ARENA KAPANACAK YOLLAR

(14:20 -Program bitimine kadar)

Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi

Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi

Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi

Fatih İlçesi Savaklar Caddesi

D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası

Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti

Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası

Büyükdere Caddesi

Ayazağa Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek

Piyalepaşa Bulvarı

İmrahor Caddesi

Odesa Bulvarı

Kemerburgaz Caddesi

D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane İstikametine Yönlendirilecek.

Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.

Sahil Alt Güzergâhı

Çilekli Caddesi

Baltalimanı Caddesi

VOLKSWAGEN ARENA ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR

(07:00- Program Bitimine Kadar)

Ayazağa Caddesi'nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında Kalan Kısım

ALTERNATİF YOLLAR

Büyükdere Caddesi

Okul Caddesi

Mimar Sinan Caddesi

Ayazağa Cendere Caddesi

VOLKSWAGEN ARENA- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KAPANACAK YOLLAR

(17:00 – Program Bitimine Kadar)

Ayazağa Caddesi

Büyükdere Caddesi

Merkez Caddesi

TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası

Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti

D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası

Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR