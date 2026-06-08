Origi'den futbola henüz 31 yaşında erken veda

Futbolculuk kariyerinde başta Liverpool ve Milan olmak üzere Lille ile Wolfsburg formalarını da giyen Divock Origi sürpriz bir karar aldı.

31 YAŞINDA FUTBOLA VEDA ETTİ

Attığı gollerle büyük ses getiren 31 yaşındaki Belçikalı santrfor, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak futbola veda ettiğini duyurdu.

''ÇOCUKLUK HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM''

Yıldız golcü yaptığı paylaşımda, "Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim. En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum. Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak. Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz. Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum.'' ifadelerini kullandı.

371 MAÇTA 70 GOL

Kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkan Divock Origi bu karşılaşmalarda 70 gol ve 28 asistlik skor katkısı sağladı. Origi, özellikle 2019 yılındaki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'ya ve finalde Tottenham'a attığı gollerle Liverpool'un Avrupa'nın en büyüğü olmasında başrolü oynamıştı.

KAZANDIĞI KUPALAR