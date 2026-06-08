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Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor

Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor
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Jose Mourinho’nun Real Madrid’in başına geçmesinin ardından ilk hamlesinin eski futbolcusu Pepe’yi teknik ekibe dahil etmek olacağı iddia edildi.

  • Real Madrid, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi.
  • Mourinho'nun yardımcı antrenörü olarak Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe'nin görev yapacağı iddia edildi.
  • Pepe, 2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giymiş ve kariyerini Porto'da sonlandırmıştır.

İspanyol devi Real Madrid’de hareketli günler yaşanıyor. Florentino Perez, yeniden kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna yeniden dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho’yu getirdi. 

MOURINHO'DAN PEPE SÜRPRİZİ

Mourinho’nun imza atması an meselesiyken, Portekizli teknik adamın teknik ekibine dahil edeceği sürpriz bir isim de netleşmeye başladı. Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Real Madrid'in efsane stoperi Pepe'nin Mourinho’nun yardımcısı olarak kulübe geri döneceği öne sürüldü. 

MOURINHO'NUN SAĞ KOLU OLACAK

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Pepe, Real Madrid'de Jose Mourinho'nun teknik heyetine katılacak. 2007-2017 yılları arasında aralıksız 10 yıl boyunca Real Madrid formasını terleten ve kulübün efsane savunmacıları arasına adını yazdıran Pepe, böylece yıllar sonra eflatun-beyazlı formayı bu kez kulübede hizmet etmek için giyecek.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra yolu Türkiye'ye düşen Portekizli yıldız, 1.5 sezon boyunca Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 52 karşılaşmada 7 gol ve 3 asistlik dikkat çeken bir performans sergileyen Pepe, 2019 yılında Porto'ya transfer olmuş ve kariyerini de burada sonlandırmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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