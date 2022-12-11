Suriye'ye kara harekatı sinyali veren Erdoğan, ABD'ye de sert sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü unsurlarına yönelik olası bir kara harekatı sinyalini yineledi. ABD'nin "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine mühimmat gönderdiğini de belirten Erdoğan, "Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok" dedi.

"GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok." diye konuştu.