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Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan

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Suriye'de geçici hükümete ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan geldi. Yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'dan resmi ziyaret için davet aldığını açıkladı.

Suriye'de 61 yıl hüküm süren Baas rejiminin bir kaç haftada devrilmesinin ardından geçici hükümet çalışmalara hızlı başladı. Ülkelerle ilişkilerini sağlam zeminlere oturtmak için çaba göstereceklerini vurgulayan Suriye geçici hükümetine ilk resmi davet geldi.

SURİYE'YE İLK RESMİ DAVET RİYAD'DAN

Suudi Arabistan, Suriye'ye ilk resmi daveti yapan ülke oldu. Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Riyad'dan resmi davet aldığını söyledi.

"ÜLKEMİ BU İLK RESMİ ZİYARETTE TEMSİL ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Şeybani, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al Saud'dan resmi bir ziyaret için davet aldım. Ülkemi bu ilk resmi ziyarette temsil etmeyi ve onurlu bir şekilde Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm alanlarda büyütmeyi dört gözle bekliyorum.''

Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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