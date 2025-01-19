Suriye'nin yeni yönetimi, terör örgütü PKK/YPG için 'özel birlik' teklifini reddetti

Suriye'de kurulan yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, silahlı grupların orduya entegrasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK/YPG'YE ÖZEL BİRLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Suriye'de ABD'nin de desteğiyle SDG adını kullanan PKK/ Ypg için özel bir birlik kurulması önerisini reddeden Ebu Kasra, terör örgütünün Savunma Bakanlığı'nda özel bir birliğe sahip olmasının 'doğru olmadığını' ifade etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ENTEGRASYON SÜRECİNİ ERTELİYOR"

Reuters'a konuşan Ebu Kasra, PKK/YPG liderleriyle yapılan görüşmeleri de değerlendirdi. Terör örgütünü entegrasyon görüşmelerini 'ertelemekle' suçlayan Ebu Kasra, Suriye devletinin silahlı grupların orduya dahili konusunda hakka sahip olduğunu savundu.

"ENTEGRASYON SÜRECİNİ TAMAMLAMAYI UMUYORUZ"

Ebu Kasra, Suriye'deki geçiş hükümetinin iktidar süresinin sona ereceği tarih olan 1 Mart'a kadar, bazı üst düzey askeri yetkililerin atanması da dahil olmak üzere entegrasyon sürecini tamamlamayı umduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunan PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi, Savunma Bakanlığı'na entegrasyona açık olduklarını fakat bunu 'askeri bir blok' olarak ve dağılmadan yapabileceklerini söylemişti. Böylelikle Ebu Kasra, bu öneriyi rafa kaldırmış oldu.