Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar meydana geldi. Bir binanın roketlerle hedef alındığı iddia edilirken, olayın ardından bölgede yangın çıktı. Binanın da yıkıldığı görüldü. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar yaşandı. Bir binanın roketle hedef alındığı öne sürülürken, bina yıkıldı, bölgede alevlerin yükseldiği görüldü.
ŞAM'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
Suriye'nin başkenti Şam roketlerle hedef alındı. Şam'ın güneyinde, sivillerin ağırlıklı yaşadığı Mezze Mahallesi'nde peş peşe patlamalar yaşandı.
"BİR BİNA ROKETLE HEDEF ALINDI" İDDİASI
Suriye ve Arap basınında yer alan haberlere göre, bir bina roketlerle hedef alındı. Saldırının ardından bina yıkıldı. Bölgede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
İşte bölgeden gelen ilk görüntüler: