Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar meydana geldi. Bir binanın roketlerle hedef alındığı iddia edilirken, olayın ardından bölgede yangın çıktı. Binanın da yıkıldığı görüldü. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

  • Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar yaşandı.
  • Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi'nde bir bina roketlerle hedef alındı ve yıkıldı.
  • Patlamalar sonucu bölgede yangın çıktı ve ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar yaşandı. Bir binanın roketle hedef alındığı öne sürülürken, bina yıkıldı, bölgede alevlerin yükseldiği görüldü.

ŞAM'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Suriye'nin başkenti Şam roketlerle hedef alındı. Şam'ın güneyinde, sivillerin ağırlıklı yaşadığı Mezze Mahallesi'nde peş peşe patlamalar yaşandı.

"BİR BİNA ROKETLE HEDEF ALINDI" İDDİASI

Suriye ve Arap basınında yer alan haberlere göre, bir bina roketlerle hedef alındı. Saldırının ardından bina yıkıldı. Bölgede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

Murat Kara:

sivillere yazık ama orta doğu hep yanmaya mahkum alıştık artık

