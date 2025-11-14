Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar yaşandı. Bir binanın roketle hedef alındığı öne sürülürken, bina yıkıldı, bölgede alevlerin yükseldiği görüldü.

ŞAM'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Suriye'nin başkenti Şam roketlerle hedef alındı. Şam'ın güneyinde, sivillerin ağırlıklı yaşadığı Mezze Mahallesi'nde peş peşe patlamalar yaşandı.

"BİR BİNA ROKETLE HEDEF ALINDI" İDDİASI

Suriye ve Arap basınında yer alan haberlere göre, bir bina roketlerle hedef alındı. Saldırının ardından bina yıkıldı. Bölgede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler: