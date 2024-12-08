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Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye Milli Ordusu, YGP kontrolündeki Münbiç'e yönelik operasyon başlattı. Şehrin yüzde 80'ini kontrol altına alan Suriye Milli Ordusu, bölgeyi işgal eden çok sayıda teröristi de esir aldı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün içinde birçok kritik kenti çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirdi.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Dün akşam başkent Şam'ın kontrolünü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejiminin de sonu oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçarken nereye gittiği ise henüz netleşmedi.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

ESAD'IN KİRLİ PLANI DEVREDE

Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Esad'ın giderayak terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktığı şehirlere de art arda operasyon yapılmaya devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

MÜNBİÇ'E OPERASYON

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı. Muhaliflerin kritik şehrin yüzde 80'inde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

ARAPLAR AYAKLANDI

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
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24 yıllık iktidarını 12 günde kaybeden Esad'ın yolculuğu kazayla başlamıştı
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Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

Tayyip Erdoğan walla işi biliyor,bir taşla iki kuş vuruyor Suriyede.

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıJokerAllame:

Devam devam burayı almak lazım

Yorum Beğen101
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Haber YorumlarıSelim Keskin:

harika haber

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıAziz Unek:

Yalanınız batsın..Çetelerin ekmeğine yağ değil zehir sürün..

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıGökhan Eker:

Tayyip Erdoğan önce kendi memleketindeki emeklilerin maaşlarını ödeyebilsin de ondan sonra Suriye'yi düzeltmeye kalksın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıSelim Keskin:

PKK destekçisi Esed düşünce , o toprakların gerçek sahibinin yönetimine giriyor. yeni Suriye'de tr büyük aktör olacak. Suriye çözümü için esetle anlaşmak lazım diyenlere gelsin bu haber.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Özcan p.içi nerelerde. Göremiyorum artık.Kuduuyodur şimdi

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Haber YorumlarıSERKAN YILDIRIM:

Silah sıkıyorlar magandamı bunlar ??????

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Binlerce işid teröristini cezaevlerinden salıyorlar yarın Türkiye bunların yeni hedefi olmayacağını nerden biliyorsunuz?

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Haber Yorumlarıclan of clans:

ne kadar silahlandirilirsa silahlandirilsin vatansiz birileri teror ugruna olmez

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