Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı

Güncelleme:
58 yıl sonra BM Genel Kurulu'na katılan ilk lider olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın mesajındaki Türkiye detayı da dikkat çekti. Şara "Bizim yanımızda olan, Suriye halkının davasında yer alan tüm destekçilerimize, ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Arap ülkelerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 58 yıl sonra BM Genel Kurulu'na katılan ilk lider olarak kürsüden tarihi bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD'de düzenlenen zirvede dünyaya kritik bir çağrı yapan Şara, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ederken mesajında çarpıcı bir Türkiye detayına da yer verdi.

"BİZİM YANIMIZDA OLAN TÜM ÜLKELERE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Şara konuşmasında "Yalanlar ortadan kalktı ve gerçekler ortaya çıktı. Suriye dünya uluslarında hak ettiği yeri almıştır. Bizim yanımızda olan, Suriye halkının davasında yer alan tüm destekçilerimize, ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Arap ülkelerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ŞARA İLE ERDOĞAN ABD'DE BİR ARAYA GELDİLER

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi konuşma öncesinde bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.

SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

