Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı'nın Türkiye Ziyareti ve Eşiyle Buluşması

Suriye'de geçiş dönemi devlet başkanı Ahmed eş-Şera'ya Türkiye ziyaretinde eşi Latife el-Durubi de eşlik etti.

El Durubi'nin Ankara ziyaretinde bir araya geldiği Emine Erdoğan buluşmayı X hesabından duyurdu.

Emine Erdoğan, el-Durubi ile fotoğrafını paylaşarak "Dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük" dedi.

Mesajda, El Durubi'nin de "Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği" aktarıldı.

Durubi'nin bilinen ilk fotoğrafı bu değil.

Latife el-Durubi, eşi eş-Şera'ya Suudi Arabistan ziyaretinde de eşlik etti.

İkilinin 4 Şubat'ta Umre'de çekilen fotoğrafları dünya basınına yansıdı.

'Yemin ederim tek eşim'

El-Durubi'nin ilk resmi toplantısının ise Ocak ayında, Şam'da, Suriye asıllı Amerikan vatandaşı kadınların katıldığı bir etkinlik olduğu düşünülüyor.

Bu toplantıya katılanların anlatımına göre eş-Şera etkinlikte El-Durubi için "Yemin ederim tek eşim. Sosyal medyada duyduklarınız dedikodu" dedi.

Latife el-Durubi hakkında açık kaynaklarda fazla bilgi bulunmuyor.

Humus'ta doğduğu, Arapça dil ve edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

El-Durubi'nin Ahmed eş-Şera ile üç erkek çocukları olduğu da aktarılıyor.

Bazı haberlere göre Latife el-Durubi'nin kız kardeşi de Şam Valisi Maher Muhammad Marwan ile evli.

Ancak BBC bu bilgileri bağımsız kaynaklardan henüz doğrulayamadı.

Suriye'nin yeni yönetimindeki kadınlar

Suudi Arabistan'da Umre sırasında çekilen fotoğraflarda eş-Şera'nın yanında üç kadın gözüküyor.

Bunlardan biri el-Durubi.

Diğer iki kadından biri Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin eşi, diğeri ise geçiş döneminde Suriye hükümetine medya ve siyaset alanında danışmanlık yapan Razan Saffour.

İngiltere'de üniversite eğitimi alan Saffour'un Arapça ve İngilizce'nin yanında Türkçe de bildiği kaydediliyor.

Saffour'un İngiliz vatandaşı olduğu aktarılıyor.

Ahmed eş-Şera göreve gelişi sonrası geçiş hükümetinde kadınların üst düzey görevlerde yer almasının önemine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bu şekilde bir göreve ilk atananlardan biri, Kadın İşleri Bakanı yapılan Ayşe Debs oldu.

Suriye medyasına göre Debs kadın hakları alanında çalıştı.

Bununla birlikte Türkiye'deki mülteci kamplarında da görev aldığı belirtiliyor.

Maysa Sabreen de Merkez Bankası başkanı olarak geçiş döneminde önemli görevlere atanan kadınlar arasında yer aldı.

Sabreen Esad döneminde de Merkez Bankası yöneticileri arasında yer alıyordu.

Suriye'de geçiş dönemi devlet başkanı eş-Şera, kadınlarla el sıkışmaması ve bazı durumlarda başörtüsünü teşvik etmesi nedeniyle kadın örgütlerince eleştirildi.

Eş-Şera, Ocak ayında Şam'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın da elini sıkmayı reddetmişti.