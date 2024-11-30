Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de muhalifler Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete geçti. Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib başta olmak üzere birçok kritik noktayı ele geçirdi.

ESAD: DÜŞMANLARIMIZI MAĞLUP EDECEK KAPASİTEDEYİZ

Muhalifler karşısında tutunamayan rejim ordusu, kaybettikleri yerleri apar topar terk etti. Rusya'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.