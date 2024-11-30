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Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar var

 Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde

 Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

Muhalifler ele geçirdikleri yerde ilk iş bunu yapıyor
Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

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Silahlı muhalif gruplara karşı ağır kayıplar veren Suriye Devler Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Nerede olduğu bilinmeyen Esad, "Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun düşmanlarımızı mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz." dedi.

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de muhalifler Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete geçti. Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib başta olmak üzere birçok kritik noktayı ele geçirdi.

ESAD: DÜŞMANLARIMIZI MAĞLUP EDECEK KAPASİTEDEYİZ

Muhalifler karşısında tutunamayan rejim ordusu, kaybettikleri yerleri apar topar terk etti. Rusya'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Türkiye Suriye nin yanında yer alması gerekiyor ama tam tersini yapıyor.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Reis a dan z ye tüm sılah yardımını yap muhalif gruplara

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıCan Aydin:

Hiç gülesim yoktu sayın satılmış esed

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıBugra Emre:

Esat dönemi bitti artık ....

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıJokerAllame:

Bizden uzak olun da gerisi önemli değil

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Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıYusuf Arvas:

Rusyaya kacan Esad Cesaret konusmasi yapmış:)

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıKml Acr:

Türkiye sınır ötesi harekata acilen başlamalı. Yoksa Suriye'li muhalifler her an kuzeye dönebilir ve sınırlarımızda kargaşa başlayabilir. O nedenle derhal tampon bölge kurulmalı ve misakı milli sınırlarımız güvence altına alınmalıdır...

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Haber YorumlarıMehmet şen:

Suriye’nin sonuda Irak gibi olacak. Amerika’nın tepelerine çökmesi an meselesi

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Haber YorumlarıFurkan inci:

CcC beşar esad CcC

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Haber YorumlarıDemir Acer:

esed go to hell

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Yorum Beğenme6
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