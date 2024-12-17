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Suriye'deki işkence merkezinde mahkumlar zeytinle hayatta kaldı

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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Hapishanesi'nde mahkumların insanlık dışı şartlarda yaşadığı görüntülendi. Hücrelerin 2 metrekare olduğu hapishanede, mahkumların zeytin çekirdeği ile duvarlara çentik atarak geçen zamanı hesapladığı belirtildi. Eski mahkum Hüssam Khatip, aylarca oturarak uyuduğunu ve tuvalet ihtiyacı için pet şişeleri kullandıklarını anlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi görüntülendi. Hapishanedeki mahkumların zeytin ile hayatta kalırken çekirdeği ile de duvarlara çentik atarak geçen zamanı hesapladığı ortaya çıktı.

"OTURARAK UYUDUK"

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de Esad'ın işkence merkezlerinde yaşananlar da ortaya çıkmaya başladı. Şam'ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi'nde mahkumların tutulduğu hücreler görüntülendi. Hapishanede 10 kişinin kaldığı 2 metrekarelik hücrelerde mahkumların sadece oturarak sığabildiği görülürken, yaşanan insanlık dışı şartlar dikkat çekti. Eski mahkum Hüssam Khatip, aylarca oturarak uyuduğunu ve tuvalet ihtiyacı için pet şişeleri kullandıklarını anlattı.

"SIRAYLA UYUYORDUK"

Mezze Hapishanesi'nde 2016 yılında 3 ay kalan üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Hüssam Khatip, Esad muhalifi WhatsApp yazışmaları nedeniyle toplam 1 yıl tutuklu kaldığını, burada işkence gördüğünü söyledi. Üniversite öğrencisi genç hapishanede geçirdiği zamanları ve yaşadığı işkenceleri unutamadığını belirtirken 3 ay boyunca oturarak uyuduğunu, bazen ise cenin pozisyonunda sırayla uyuduklarını ifade etti.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİYLE DUVARA TAKVİM ÇİZMİŞLER

Her hücrede sabunla veya zeytin çekirdeğiyle duvara çizilmiş takvimlerin yer aldığını belirten Khatip, mahkumların hapishanede geçen zamanı bu takvimlerle hesapladığını anlattı. Khatip, yeşil el sabunlarıyla duvara resimler yapıldığını ve yazılar yazıldığını ifade ederek, sabunlarla duvara sabitledikleri ipleri aynı zamanda askılık olarak kullandıklarını ve kıyafetlerini bu şekilde kuruttuklarını belirtti.

Suriye'deki işkence merkezinde mahkumlar zeytinle hayatta kaldı

İŞKENCE ODALARINDA GÖZ BANTLARI

Mahkumların hapishanede gördüğü işkencelere ilişkin bilgi veren Khatip, işkence odalarına götürülürken elleri ve ayaklarının zincirlendiğini, gözlerine ise bantlar yerleştirildiğini söyledi. Khatip, karanlık odalarda demir çubuklarla dövülen mahkumların, fiziksel işkencelere ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Çekilen görüntülerde kullanılmış göz bantlarının yer aldığı kovaların ise işkence odasının kapısının önünde yer aldığı görüldü.

"GÜNEŞİ GÖRMEK CENNET GİBİYDİ"

Hapishane içerisinde 2 haftada 1 kez duşa girdiklerini, bazen bu sürenin uzadığını belirten Khatip, tuvalete girdiklerinde ise gardiyanların birden 10'a kadar saydığını geç kaldıklarında ise darp edildiklerini ifade etti. Üniversite öğrencisi genç, öğün olarak ise çoğu zaman 5-6 zeytin yediklerini söyledi. Gardiyanlara kendisini sevdiren ve hapishanede sorun çıkarmayan mahkumların bahçeye çıkabilme ödülü aldığını kaydeden Khatip, "Bahçeye çıkmak ise cennet gibiydi güneşi göremiyorduk. Küçük bir tavan penceresinden sadece geceyi ve gündüzü ayırt edebiliyorduk" diye konuştu.

Suriye'deki işkence merkezinde mahkumlar zeytinle hayatta kaldı

HAPİSHANEDE KİMLİKLER DE BULUNDU

Özellikle hapishanenin giriş kısmında bulunan ve ilk sorgulamaların yapıldığı hücre bölümünün içerisinde ve çevresinde kadın ve erkek üniversite öğrencilerine ait kimlikler dikkat çekti. Bu öğrencilerin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Suriye'deki işkence merkezinde mahkumlar zeytinle hayatta kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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