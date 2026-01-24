Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG ile varılan ateşkesin 24 Ocak 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

GEREKÇE: ABD'NİN DEAŞ'LI TUTUKLULARI IRAK'A TAŞIMA SÜRECİ

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YPG/SDG ile varılan yeni ateşkes sürecine ilişkin bilgi verildi. Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kararın nedenine de değinilen açıklamada, ABD'nin SDG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

SDG'YE TANINAN SÜRE BUGÜN DOLMUŞTU

Suriye'de Şam hükümeti tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak'ta verilen 4 günlük süre bugün saat 20.00 itibariyle dolmuştu.

Sürenin dolmasının ardından Suriye ordusundan yapılan resmi açıklamada, 4 günlük arada terör örgütü SDG'nin bölgeye Kandil'den takviye kuvvet getirdiği, atılacak bir sonrakin adımın belirleneceği ifade edilmişti. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "SDG, Kandil Dağları'ndan terör örgütü PKK militanlarını Haseke'ye takviye olarak getirdi. SDG, kontrolü altındaki bölgelerde politikalarına karşı çıkanlara yönelik gözaltılar, zorla yerinden etmeler ve işkence yoluyla yaygın ihlaller işlemeye devam ediyor. SDG'yi ve terör örgütü PKK milislerini provokasyonlarını sürdürmemeleri, yalanlar yaymamaları ve seçilerek kurgulanmış videoları dolaşıma sokmamaları konusunda uyarıyoruz.

"BİR SONRAKİ ADIMI BELİRLİYORUZ"

Sahadaki durumu inceliyor ve bir sonraki adımı belirlemek için operasyonel durumu değerlendiriyoruz. İlgili bakanlıklarla koordinasyon içinde, destek ve insani yardım sağlamak amacıyla önümüzdeki saatlerde insani koridorlar açılacaktır. Ordu, Suriye toplumunun tamamı için koruyucu bir kalkan olacak, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarının birliğini koruyacak ve sınır ötesi tüm terör projeleriyle mücadele edecektir."

"UZATILDI" İDDİASI YALANLANMIŞTI

Öte yandan SDG'ye tanınan sürenin dolmasına saatler kala ateşkesin 'uzatıldığı' yönünde haberler çıkmıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı iddiaları jet hızıyla yalanlamıştı. SDG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren bir Suriye hükümeti yetkilisi, "Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı." ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusundaki Arap aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, terör örgütü işgalindeki toprakların büyük bölümü Şam yönetiminin kontrolüne girmişti.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.