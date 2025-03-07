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Suriye'de tansiyon zirve yaptı, Türkiye'den ilk açıklama geldi

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Suriye'nin Lazkiye ve Tartus şehirlerinde yönetim askerleri ve devrik Esad yönetiminden kalan güçler arasında çatışmalar giderek şiddetleniyor. 71 kişinin öldüğü olaylarda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Türkiye'den gerginlikle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir" denildi.

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus şehirlerinde yönetim askerleri ve devrik Esad yönetimden kalan güçler arasında çatışma çıktı. Olaylar, Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ülkedeki en büyük çaplı çatışmalara dönüştü.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda 35 güvenlik mensubu, 32 silahlı saldırgan ve dört sivil olmak üzere toplam 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Akdeniz'e kıyısında bulunan Lazkiye ve Tartus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'de tansiyon zirve yaptı, Türkiye'den ilk açıklama geldi

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Lazkiye'deki olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den açıklama geldi.

Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da "Yasa dışı gruplar tarafından işlenen suçları ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasını" kınadı.

Suriye'de tansiyon zirve yaptı, Türkiye'den ilk açıklama geldi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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