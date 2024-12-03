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Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

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Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken ülkenin en büyük 4. kenti Hama'da ise 16 bölgede kontrolü sağladı. Muhaliflerin Türkiye sınırındaki ilerleyişi sürerken rejim askerleriyle girilen çatışmalara ilişkin en net görüntü ortaya çıktı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde bazı küçük yerleşim yerlerini ele geçirdi. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.

Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın kuzeyinde Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf köyleri ve Suran ilçesini kontrol altına aldı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri de hedef aldı.

ORTALIK TOZ DUMAN

Rejim ile Suriye'deki ilerleyişini devam ettiren silahlı muhalif grupların arasındaki çatışmaların en büyüklerinden biri ise ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama yakınlarında yaşandı. Bölgeden servis edilen görüntülerde tarafların birbirlerine ağır makineli silahlarla saldırdıkları ve ortalığın toz dumana katıldığı görüldü.

ÜST DÜZEY KOMUTANLARIN MERKEZİ HEDEF ALINDI

Bugün Hama çevresinde kamikaze dronlarla rejim üst düzey komutanlarının toplantı merkezleri hedef alındı. Bunlar arasında Ebu Seyf ve El Maatbah bulunuyor. Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini hakimiyetleri altına almıştı. Silahlı gruplar, Hama'nın M5 kara yolu üzerindeki en önemli ilçelerinden biri Morik ilçesini de rejim güçlerinden almıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Teröristler kazanamayacak aga babaları ve akpliler yine çok üzülecek

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

TÜM TERÖRİSTLERİN KAÇINILMAZ SONU ,TERÖRİST BAŞI HANİYE,NASRALLAH,YAHYA TERÖRİST BAŞLARININ BAŞINA GELENDİR.

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İran Neden Esad'a yardım ediyor? Çünkü Esad Nusayri mezhebnden bu mezhep Şia nın bir koludur. Sünnileri kovmak için birlikteler.

Yorum Beğen1
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