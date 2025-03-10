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Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

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Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürdüğü belirtildi.

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda.

Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

CEBLE SALDIRISI VE LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

ŞARA'DAN UYARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:

"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

ACİL DURUM KOMİTESİ KURULDU

Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu.

Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

ABD VE RUSYA, BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

ABD ve Rusya, Suriye'de şidetin tırmanması üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

FİDAN "PROVOKASYON" DEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'deki Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Suriye'nin Lazkiye kentindeki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Büyük Ortadoğu Projesi gereği Şara şarlatanı görev yapıyor

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Haber YorumlarıAli Demir :

Esad yanlısı diye Aleviler katlediliyor. Bir Müslüman bunu yapmaz. Videoları var infaz ediyor htş terör örgütü. Ramazan ayında bu yapılmaz bir zulümdür.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Coloni gizli daeş çakalı ve destek verenler yargılanmalı

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Haber YorumlarıRevolver:

vahşiler. 700 kişiyi yakın mesafeden öldürmüşler. demekki tutuklyabilirlermiş.. sınırımıza talibanı getirdiniz.. bu bir nusayri alevi katliamıdır. fidana sorsan provakasyon

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Suriyede kadın çocuk bebek demeden binlerce insan katledilıyor. Akp medyası bu katliamları meşru göstermek içinde esad unsurları denip ölümlere seyirci kalınıyor. Ramazan ayında yanı başınızda sırf alevi hristiyan veya başka unsurdan insanlar ölüyor ve kendine müslümanım diyen bir topluluk seviniyor.

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Haber YorumlarıBekir:

Aleviler katlediliyor diye yaygara yapan bazı maksadı bozuk yayın organları var. O nedenle gelip burada saçma yorumlar görüyoruz. Arkadaş adamlar silahı eline alıp çatışmaya girmiş 125 tane de rejim güçlerinden ölen var. Ne katliamı...

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Haber Yorumlarıcihan acar:

Alevileri katlediyorlar. Aleviler insan değil mi? neden sessiz kalınıyor. Alevi olmasaydı yeri göğü inletenler alevi olunca neden susuyorlar. Bu aleviler ne yaptı sizlere. Öncelikle herkes insan değil mi eşit değil mi herkes. Bu ayrım neden. Herkesin konu komşunu arkadaşı yok mu , ayıp yahu.

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Devletimiz bu selefi katilleri desteklemeye devam edecekmi??

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Haber YorumlarıOzgur tunç:

Terör örgütüne devlet teslim ederseniz olacağı bu. Tr Destekli elkaide, işid, döküntüsü terörüstler Alevileri katlediyorlar.

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Her devrim kanlı olur bu kanla sadece bm nin 5 daimi üye si beslenir.. bizde ne insanlar aştık hatırlayın..

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