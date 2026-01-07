Halep: Şam yönetimi ve SDG arasındaki çatışmalarla ilgili neler biliniyor?

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep kentinde Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yeniden patlak veren çatışmalar ikinci gününde sürüyor.

Sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığına dair haberler geliyor.

Saldırılarla ilgili taraflar birbirini suçluyor.

Şam yönetimine bağlı SANA haber ajansına göre, SDG'nin şehirdeki yerleşim bölgelerine yönelik bombardımanı sonucu üç sivil öldürüldü ve 15 kişi yaralandı.

SANA, Suriye'de geçiş hükümetine bağlı ordunun, bu saldırıların ardından Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzileri meşru hedef ilan ettiğini aktardı.

SDG'ye bağlı Halep'teki kuvvetler ise yaptığı açıklamada, "Şam hükümeti grupları"nın, SDG'nin kontrol ettiğini söylediği Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeid mahallelerine topçu ve roket saldırıları düzenlediğini belirtti.

Bu saldırılarda üç sivilin öldüğü ve 26 kişinin de yaralandığı iddia edildi. Açıklamaya göre bu mahallelerde yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor.

Şam'a bağlı Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, basına yaptığı açıklamada, SDG'nin Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud mahallesi yakınlarındaki bir ordu mevzisine düzenlediği saldırı sonucu Suriye ordusunun bir üyesinin öldüğünü söyledi.

Buna göre saldırıda ordudan beş kişi de yaralandı.

Şam yönetimi, ordu güçlerinin SDG'nin ateşli silahlarına ve insansız hava araçlarının fırlatma noktalarına yanıt verdiğini söyledi.

Bunların "birkaçını etkisiz hale getirdiğini ve bir mühimmat deposunu da imha etmeyi başardığını" ifade etti.

SDG'nin Halep'teki "Asayiş" olarak adlandırılan iç güvenlik kuvvetleri ise yaptığı açıklamada, "Şam hükümeti fraksiyonları" olarak adlandırdıkları grupların kendi kontrolünde olan üç mahalleye sızma girişimlerine yönelik beş saldırıyı engellediklerini belirtti.

Suriye'deki geçiş hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı'ndan bir askeri kaynak BBC'ye SDG'nin Halep şehrindeki cephe hatlarına ağır ve orta silahlar da dahil olmak üzere büyük askeri takviyelerin yapıldığını söyledi.

Kaynak, bu takviyelerin, SDG'nin Halep'in kuzeyindeki Castello yolunda Şam ordusunun unsurlarını "hedef almasının" ardından gerçekleştiğini belirtti.

Bu yol, hükümet ve SDG'nin kontrolündeki bölgeleri birbirinden ayırıyor.

Bu bölgede, 6 Ocak'tan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Son yıllarda büyük çaplı çatışmalar azalsa da bölgede zaman zaman gerilimler ve karşılıklı bombardımanlar yaşanıyor.

2018'de iki taraf Rusya aracılığında tamamı yazılı olmayan bir mutabakata varmıştı.

Bu bağlamda Halep şehri içinde, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerinde ateşkes ilan edildi.

Ancak bu ateşkes çok kez bozuldu.

Geçen yıl da Ekim ve Aralık aylarında alevlenen çatışmaların ardından taraflar yeniden .

SDG ile Şam yönetimi görüşmeleri 'somut sonuçlar vermedi'

4 Ocak'ta Suriye'de Şam yönetimi ve SDG arasında 10 Mart mutabakatının uygulanmasıyla ilgili Şam'da üst düzey bir görüşme yapıldı.

Suriye basınına konuşan bir geçiş hükümeti kaynağı, görüşmelerin "somut sonuçlar vermediğini" söyledi.

SDG'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre bu görüşmenin ardından taraflar müzakereleri sürdürmek konusunda uzlaştı. Ancak somut bir takvim paylaşılmadı.

10 Mart 2025'te Suriye geçiş yönetimi lideri Ahmed Şara ve SDG komutanı Mazlum Abdi, SDG'nin silahlı kuvvetleri, havaalanları ve petrol ve doğalgaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak, entegrasyon mekanizması konusunda iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerin yönetim biçimiyle ilgili fikir ayrılıkları nedeniyle anlaşma uygulanmadı.

SDG'nin omurgasını Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, YPG'yi, "PKK'nın uzantısı ve terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

SDG'yi "Suriye'yi bölme girişimlerine" karşı uyaran Türkiye, böyle bir adım atılması durumunda askeri olarak yanıt vereceğini kaydetmişti.

Ancak Ankara son dönemde bu söyleminin tonunu yumuşattı ve Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını destekleyeceğini ilan etti.