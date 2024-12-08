Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar
Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de Esad dönemi sona erdi
BBC

Suriye'de Gerilim Artıyor: HTŞ Şam'ı Ele Geçirirken SMO Menbiç'e Operasyon Başlattı

Suriye'de Gerilim Artıyor: HTŞ Şam'ı Ele Geçirirken SMO Menbiç'e Operasyon Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki çatışmalar sürerken, HTŞ liderliğindeki müslüman gruplar Şam'ı ele geçirirken, Suriye Milli Ordusu, Menbiç'te operasyon başlattı. Türkiye, SDG ve YPG'yi hedef alıyor.

Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki İslamcı militan gruplar Şam'ı ele geçirirken Suriye Milli Ordusu (SMO) oluşumu da ülkenin kuzeyindeki Menbiç'e operasyon başlattı.

Ankara'daki güvenlik kaynakları operasyon haberini doğruladı.

Menbiç ve Tel Rıfat, Fırat Nehri'nin batısında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki son iki bölgeydi.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), hafta içinde Tel Rıfat'ı SDG'den almıştı.

Türkiye, SDG'nin temelini oluşturan Kürt Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak tanımlıyor.

Türkiye'deki güvenlik kaynakları, SMO'nun Menbiç'in yüzde 80'ni kontrol altına aldığını aktardı.

Aynı zamanda Menbiç'in Halk Koruma Birlikleri (YPG) ve PKK'nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahalelerin sürdüğünü ekledi.

BBC
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.