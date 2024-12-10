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Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu
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Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed El Beşir, 1 Mart tarihine dek geçici hükümetin başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıl Esad ailesinin de 53 yıl süren iktidarı devrildi. Gözler geçiş dönemine çevrildi. Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak duyurulan İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir'den ilk açıklama geldi. El-Beşir, 1 Mart tarihine kadar Suriye'nin geçici başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama! Görev süresi belli oldu

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 53 yıllık Esad iktidarının muhalif silahlı güçler tarafından devrilmesinin ardından Şam'ın kontrolünü ele alan Heyet El Tahrir Şam grubu, İdlib bölgesinin başbakanı olan Muhammed El Beşir'i 'geçici başbakan' olarak atamıştı. Devrik Beşar Esad yönetiminin son başbakanı olan Muhammed el-Celali, HTŞ lideri Colani ve başbakan olarak atanan El Beşir'le görüşmüş ve devir işlemlerini gerçekleştirmişti.

Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama! Görev süresi belli oldu

MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib'e bağlı Jabal Zawiya'da doğdu. 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan el-Beşir, 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'ne bağlı bir gaz tesisinin kuruluşunda mühendis olarak görev yaptı. Beşir, Ocak ayından bu yana İdlib bölgesini yöneten Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin Başbakanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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