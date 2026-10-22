Trabzonspor'un ilk 11'inde sürpriz

Trabzonspor'un ilk 11'inde sürprizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Hearts ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.
MAÇ SAAT 19.45'TE
Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak. Mücadeleyi TRT 1 canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Cabral, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo, Dju.
Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Miller, Claudio Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Fagan-Walcott, Mato.