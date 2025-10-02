Sumud Filosu'nda alıkonulan İkbal Gürpınar'ın oğlundan açıklama var

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dün akşam İsrail güçleri müdahale etti. İsrail ordusu 30 gemiye el koydu. Aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi İsrail askerlerince alıkonuldu.

BEKİR DEVELİ VE İKBAL GÜRPINAR DA SUMUD'DA GÖZALTINA ALINDI

Filo içerisinde yer alan isimlerden Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber alınamıyor. Develi, son olarak dün gece sosyal medya hesabından konumunu paylaşarak, "54 mil… Tarihe not düşülsün diye…" dedi. Gürpınar ise paylaştığı videoda, "Gemiye kimyasal fışkırtıyorlar" ifadelerini kullandı.

İKBAL GÜRPINAR'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA

İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar'dan açıklama geldi. Alper Gürpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilik yetkilileriyle görüştüğünü, Türk aktivistlerin durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"TÜRK VATANDAŞLARI SAĞ, AİLELERİ ENDİŞELENMESİN"

Gürpınar şunları söyledi: "Australe isimli gemide annem İkbal Gürpınar'ın yanı sıra Erdem özveren, Sait Ercan ve arkadaşları bulunmaktaydı.

Gemiyle iletişim koptuktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birimiyle iletişime geçtim. Tel Aviv Büyükelçiliği'yle de görüştüm. Tüm Türk vatandaşları sağ salim. Aileleri endişelenmesin. Türk devleti olayın takipçisi. Sağ salim ülkelerine dönmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa sürede de bu gerçekleşecek.

Yalnız Yahudilerin bugün bir bayramı var. Bu akşamdan sonra gerekli aksiyonların alınıp en kısa sürede vatanlarına getirileceklerini düşünüyoruz. Gönlünüzü ferah tutun. Bu Siyonistlerin tek mutluluğu, dini imanı para. Bu yüzden rica ediyorum bunların ürünlerini kullanmayın."