Sümela Manastırı'nda Meryem Ana Ayini Gerçekleştirildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde ayin gerçekleştirildi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.

Sümela Manastırı'nda 10'uncu ayin

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine Yunanistan, Rusya ve Gürcistan'dan gelen 350'ye yakın kişi katıldı

Ayine katılanlar arasında Trabzonspor'un Yunan futbolcuları Bakasetas ve Kourbelis de yer aldı

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde ayin gerçekleştirildi. 2010 yılından bu yana 10'uncu kez gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, manastıra gelişinde ilk olarak ayine katılanları selamladı. Ayine Yunanistan, Rusya ve Gürcistan'dan gelen 350'ye yakın kişi katılırken, Trabzonspor'un Yunan futbolcuları Bakasetas ve Kourbelis de ayine katılanlar arasında yer aldı. Patrik, daha sonra hazırlık için kendisine ayrılan bölüme geçerek ayin için üzerini değiştirdi ve ilahiler eşliğinde ayinin yapılacağı avluya gelerek ayini yönetti. Ayin yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.