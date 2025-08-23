Sümela Manastırı'nda 12. Ayin Gerçekleşti

TRABZON'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Kırklareli Metropoliti Pavlos Sofianopoulos'un yönettiği 12'nci ayin yapıldı.

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bu yıl katılmadığı, Kırklareli Metropoliti Pavlos Sofianopoulos'un yönettiği ayinde, kontenjan ayrılan 50 kişi yer aldı. Önceki yıllarda 15 Ağustos'ta düzenlenen ayin, bu yıl 23 Ağustos'a ertelenmişti.

'ANLAYIŞ VE İŞ BİRLİĞİ MESAJIDIR'

Metropolit Pavlos Sofianopoulos, farklı dinlerin bir arada canlı bir bağ oluşturduğunu ifade ederek, "Buradaki varlığımız sadece bir dini etkinlik değildir; aynı zamanda inancımızın bir tanıklığıdır. Bu tanıklık, dostluk ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne dayanmakta ve yüzyıllar boyunca ülkemizde farklı toplulukların ve dinlerin barış içinde birlikte yaşadığı köklerle ve geleneklerle canlı bir bağ oluşturmaktadır. Özellikle bu kutsal ayinin icrası için gerekli izni lütfederek bu buluşmayı mümkün kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve minnetle derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu jest, ülkenin farklı topluluk ve geleneklerinin manevi mirasına saygının bir ifadesidir; aynı zamanda halklar ve medeniyetler arasında barış, anlayış ve iş birliği mesajıdır. Biz Rum Ortodoks cemaati olarak, bu mesajın öteden beri savunucuları olduk ve olmaya devam ediyoruz" dedi.

'MİNNETTARIZ'

Sofianopoulos, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte manastırın hamileri olan sultanların örneğini sürdürerek bu geleneği devam ettirmekte ve ayrıca bu kutsal mekanın yenilenmesi, restore edilmesi ve korunması için de özen göstermektedir. Bu sebeple kendisine minnettarız. Onun sorumluluğundaki Turizm ve Kültür Bakanı'na, Trabzon Valisi'ne ve onların çalışma arkadaşlarına, bugünkü Kutsal ayinin gerçekleşmesi için sağladıkları tüm kolaylık ve ilgiden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Yüce Allah'tan, Kutsal Meryem Ana'nın şefaatleriyle, Cumhurbaşkanına ve tüm çalışma arkadaşlarına barış, sağlık ve başarı vermesini; ülkenin refahı için olan gayretlerini güçlendirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır, yeniden ziyarete açıldı.