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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

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ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında ateş açıldı. Trump'ı gizli servis ajanları ve polis kürsüden son anda uzaklaştırırken, eski ABD Başkanı sağ kulağından yaralandı. Saldırı anı kameralara yansıdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, olayda bir izleyici hayatını kaybetti, silahlı saldırgan da etkisiz hale getirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingi sırasında silahlı suikast girişimi düzenlendi. Korumalarının kürsüden son anda uzaklaştırdığı Trump sağ kulağından yaralandı.

TRUMP'A MİTİNG SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

ABD'de başkanlık seçimleri öncesi ortalık karıştı. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. Trump'a kürsüde konuşma yaptığı sırada ateş açıldı. Gizli servis ajanları ve polisler, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte Trump'ın etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.

SAĞ KULAĞINDAN YARALANDI

Kürsüden uzaklaştırılan Trump korumalarının omzuna tutunarak aracına bindi. Trump'ın yumruğunu havaya kaldırarak mitinge katılanlara "iyiyim" mesajı verdiği görüldü. Trump'ın sağ kulağından yaralandığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Trump'ın silah sesiyle birlikte yere eğildiği, korumaların kendisine doğru koştuğu görüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray olayın ardından açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti. ABD gizli servisi ise soruşturma açıldığını duyurdu. Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜ: DURUMU İYİ

Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığını açıkladı. Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

ABD BASINI: SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

ABD basınında yer alan haberlere göre bir izleyici hayatını kaybederken, saldırgan öldürüldü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (5)

Mustafa Ozdil:

Turp az daha nalları dikiyordu

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Tayip Çay:

Yeni başkan hayırlı olsun

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Spectrum:

Kahraman gibi poz veriyor

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Murat Celik:

oyundur oyundur. kedidir kedi

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Hakan :

yeah, you would be something after this show.

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