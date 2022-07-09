İsveç'te terör örgütü yandaşları "Türkiye'ye tavizler verildi" diyerek sokaklara döküldü

İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalandı. Anlaşmayla birlikte İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine davet edildi. Öte yandan İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine destek vermemeyi taahhüt ederken ülkelerinde barınan teröristleri de Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti.

İSVEÇ PARLAMENTOSU'NA YÜRÜDÜLER

İsveç'teki terör örgütü yandaşları imzalanan üçlü muhtıranın ardından paniğe kapılarak protesto gösterileri düzenledi. Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

"TÜRKİYE'YE VERİLEN TAVİZLERİ GERİ ÇEKİN"

Terör örgütü YPG/ Pkk'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK LEHİNE SLOGAN ATTILAR

"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.