İsveç'te terör örgütü yandaşları "Türkiye'ye tavizler verildi" diyerek sokaklara döküldü
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıranın ardından paniğe kapılarak sokağa döküldü. Terör örgütü lehinde sloganlar atan grup, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalandı. Anlaşmayla birlikte İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine davet edildi. Öte yandan İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine destek vermemeyi taahhüt ederken ülkelerinde barınan teröristleri de Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti.
İsveç'teki terör örgütü yandaşları imzalanan üçlü muhtıranın ardından paniğe kapılarak protesto gösterileri düzenledi. Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.
Terör örgütü YPG/ Pkk'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.
"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.