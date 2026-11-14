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Starship'te ilk yakalama denemesi iptal: Dev roketin iticisi okyanusta alev aldı

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Starship'te ilk yakalama denemesi iptal: Dev roketin iticisi okyanusta alev aldı
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SpaceX, Starship roketinin Super Heavy iticisini fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalama girişimini iptal etti; itici okyanusa yönlendirildi ve alev alarak düştü. Uzaydaki üst kademe için ikinci yakalama denemesi Türkiye saatiyle pazar gecesi yapılabilir.

BBC'nin haberine göre, SpaceX dev Starship roketinin son test uçuşunda roketin alt kademesini fırlatma kulesinde yakalama girişimini iptal etti. "Yemek çubukları" lakaplı mekanik kollarla yakalanması planlanan itici, okyanusa yönlendirildi ve düşerken alev aldı.

124 metre boyundaki roket, cuma günü yerel saatle 16.45'te (Türkiye saatiyle cumartesi 01.45) Teksas'ın Boca Chica bölgesindeki Starbase üssünden sorunsuz biçimde havalandı. Super Heavy adı verilen iticinin, kalkıştan altı buçuk dakika sonra kuleye dönerek yakalanması bekleniyordu.

SpaceX sözcüsü fırlatma yayınında, "Güvenlik her zaman bir numaralı önceliğimiz. Bu araçlarda daha önce yapmadığımız şeyleri hâlâ test ediyoruz; bu yüzden her manevrayı güvenle yapabildiğimizden emin olmayı öne alıyoruz" dedi.

Roketin "Ship" adı verilen üst kademesi ise uzaydaki yolculuğunu sürdürüyor ve Starlink internet ağı için 26 uydu bırakıyor. Dünya çevresinde 14 tur atması planlanan üst kademe, kalkıştan 22,5 saat sonra fırlatma kulesine dönecek. SpaceX, ikinci yakalama denemesine aracı uzayda inceledikten sonra karar verecek; deneme cumartesi yerel saatle 15.15 civarında (Türkiye saatiyle pazar 00.15) yapılabilir. Bir sorun görülürse üst kademe okyanusa indirilecek.

Bu, şirketin roketin tamamını geri kazanmaya yönelik ilk girişimi. SpaceX, Super Heavy iticisini daha önce üç test uçuşunda kuleye yakalamayı başarmıştı. Ancak ilk kez eylülde yörüngeye ulaşan üst kademe şimdiye kadar hiç yakalanmadı, her seferinde okyanusa indi.

Tamamen yeniden kullanılabilir bir roket, SpaceX'in uzun süredir hedefi. Şirket 2015'te Falcon 9 ile bir roket parçasını dikey olarak indiren ilk şirket olmuştu. Bugün Falcon 9 roketleri yılda yüzden fazla uçuş yapıyor ve alt kademenin yeniden kullanılması fırlatma maliyetlerini büyük ölçüde düşürdü. Kraliyet Havacılık Derneği Başkanı Prof. Malcolm Macdonald, Starship'in tamamının geri indirilmesinin bunu bir üst seviyeye taşıyabileceğini söylüyor.

Kaynak: BBC

BBC
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