Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!

Field of Dreams ve birçok filmde rol alan dünyaca ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en büyük oyuncularından biri olarak görülen Jones'un, New York'un Hudson Valley bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sadece Star Wars değil Field of Dreams gibi unutulmaz filmlerdeki performanslarıyla sinemaseverlerin gönlünde taht kuran oyuncu, EGOT ödülünü kazanan sayılı isimlerden biriydi.

'MİSTİK GÜCÜN' SEMBOLİYDİ

Güçlü bir kekemeliğe sahip Mississippi'li bir çocukken efsanevi sesiyle güçlü bir tiyatro oyuncusu olan Earl Jones, emekli bile olmadan 80'li yaşlarına kadar çalıştı. Jones, orijinal Star Wars üçlemesinde Darth Vader'a sesini vermiş ve yalnızca konuşarak mistik 'Güç'ün tüm gücünü çağırmıştır.

JAMES EARL JONES KİMDİR?

Jones, Ocak 1931'de Mississippi'de doğumlu James Earl Jones, 1965'te gündüz dramasında (As the World Turns) rol alan ilk Afro-Amerikalı aktörlerden oldu. İki Emmy, bir Altın Küre, iki Tony Ödülü kazanan oyuncuya onursal Oscar ve ömür boyu başarı nedeniyle özel bir Tony ödülü verildi. Jones, 1977 yılında vizyona giren orijinal 'Star Wars' filminde ve diğer Vserilerinde Darth ader'ı seslendirerek sevenlerin gönlünde taht kurdu.

Hayatının sonlarında, alaycı bir mizah anlayışı ve acımasız bir çalışma alışkanlığıyla zarif bir figür haline gelen Jones, 2015 yılında oyunu çoktan ezberlemiş olan ve yaratıcı ekibin yorumlarıyla dolu not defterleriyle "The Gin Game"in Broadway oyunu için provalara başladı. 2016 yılında Rogue One: A Star Wars Story filminde Darth Vader rolüyle son bir performans sergilendi.