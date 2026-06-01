Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş değerli metal üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasına ilişkin vereceği karara odaklandı.

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşüş gösterdi. Doların değer kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle altın üzerindeki baskı artarken, küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve enflasyon endişeleri yakından takip ediliyor.

İKİ HAFTALIK ZİRVENİN ARDINDAN DÜŞÜŞ

Spot altın, önceki işlem gününde iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 0,2 değer kaybederek ons başına 4.527,36 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 düşüşle 4.558,10 dolardan işlem gördü.

Uzmanlar, doların güçlenmesinin altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdiğini ve bunun da talebi sınırladığını belirtiyor.

GÖZLER TRUMP'IN VERECEĞİ KARARDA

Piyasalarda dikkatler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik önerilen anlaşma hakkında vereceği karara çevrildi. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada konuya ilişkin kararını kısa süre içerisinde açıklayacağını duyurdu.

Ancak diplomatik kaynaklar, tarafların anlaşmazlığın merkezinde yer alan temel başlıklarda henüz ortak noktada buluşamadığını ifade ediyor.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran destekli Hizbullah'a yönelik operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan içerisinde daha ileri noktalara ilerleme talimatı verdiğini açıkladı.

Ortadoğu'da artan gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini desteklerken, küresel piyasalardaki belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor.

Yorumlar (1)

Remzi YILMAZ:

dünya ekonomisi bir delinin iki dudağından çıkacağı lafa bakıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

