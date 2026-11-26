Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, yapay zekâ hesaplamaları için uzayda veri merkezi kurmak üzere 1 milyona kadar uydu fırlatma iznini aldı. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) kararı çarşamba günü duyurdu; AA'nın aktardığına göre kurum, ABD tarihinde ilk kez uzayda bir veri merkezi kümesine yetki verildiğini bildirdi.

"Starmind" adı verilen küme, Güneş enerjisiyle çalışan ve devasa miktarda veriyi yörüngede işleyen hesaplama modüllerinden oluşacak. Uydular birbirleriyle lazer bağlantısı üzerinden haberleşecek; FCC, bu bağlantıların yedeği olarak radyo frekanslarının kullanılmasına da izin verdi.

STARLINK AĞININ YAKLAŞIK 90 KATI

Reuters'ın aktardığına göre SpaceX'in internet hizmeti veren Starlink ağında bugün 11 binin biraz üzerinde uydu bulunuyor. Yeni izin, bu sayının yaklaşık 90 katına karşılık geliyor. Lisansa göre şirket uyduları yörüngeye yerleştirmeye en geç Kasım 2033'te başlamak, Kasım 2035'e kadar 100 bin uyduya, Kasım 2038'e kadar da toplamın yarısına ulaşmak zorunda.

Ajans, uydu şirketlerinin çoğu zaman kullanacaklarından fazlası için başvuru yaptığını, bu nedenle 1 milyon uydunun tamamının fırlatılıp fırlatılmayacağının belirsiz olduğunu da hatırlattı.

TechCrunch'ın haberine göre onay koşullu. Uyduların 500 ile 1.002 kilometre arasındaki irtifalara yerleştirilmesi planlanıyor; ancak FCC, 600 kilometrenin üzerinde çalışacak uydular için şirketin yörünge enkazı planını henüz onaylamadı. Yayın, kararın uzaydaki veri merkezlerinin yakında hayata geçeceği anlamına gelmediğini de vurguladı.

AMAZON "GERÇEK BİR PLAN DEĞİL" DEMİŞTİ

Karar, itirazlara rağmen çıktı. CNBC'nin aktardığına göre Amazon, uydu şirketi Viasat ve Amerikan Astronomi Derneği başvurunun reddedilmesini istemişti. Kendi uydu ağını kuran Amazon, mart ayında sunduğu dilekçede projeyi "gerçek bir plandan çok, yüksek bir hayal" olarak nitelemişti.

FCC Başkanı Brendan Carr ise kararı savundu. Carr, "Bu hamle, Amerika'nın liderliğine ve büyümesine güç verecek bilgi işlem altyapısı için cesur ve yeni bir ufuk açıyor" dedi. Elon Musk da Carr'ın sosyal medya paylaşımına "Çok teşekkürler. Bu, Amerika ve dünya için büyük bir kazanım olacak" yanıtını verdi.

FCC, yörüngede veri merkezi kurmak isteyen başka şirketlerin başvurularını da incelediğini ve bunlar hakkında kısa sürede karar vermeyi planladığını açıkladı.