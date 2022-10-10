Son Dakika! Zelenski'den saldırı sonrası ilk açıklama: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları öldürdüler

Son dakika! Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'i art arda bombalamasının ardından Zelenski'den ilk açıklama geldi. Ukrayna lideri, "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşı cumartesi günü tekrar alevlendi. Ukrayna hafta sonu Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nü bombaladı. Rusya için stratejik öneme sahip olan köprünün hasar görmesi sonrasında Putin'in intikam planları yaptığı öne sürüldü. Bu sabah ise tahmin edildiği gibi Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i art arda bombaladı.

KENTTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu. Ölü ve yaralılarımız var" açıklamasını yaptı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

ZELENSKİ: UYUYANLARI, İŞE GİDENLERİ ÖLDÜRDÜLER

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denildi.

Gözlerin çevrildiği Ukrayna lideri Zelenski ise zehir zemberek açıklamalar yaptı. Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler