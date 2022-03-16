Son Dakika: Ukrayna'ya destek paketini açıklayan ABD Başkanı Biden: Dünya Putin'e karşı birleşti, çok ağır bir bedel ödeyecek
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Son dakika: Ukrayna'ya yeni destek paketinin detaylarını açıklamak üzere kamuoyunun karşısına geçen ABD Başkanı Biden, "Dünya Putin'e karşı birleşti, çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi. Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni güvenlik desteği vereceklerini açıklayan Biden, paketin içinde insansız hava aracı ve uçaksavar olacağını da söyledi.
Ukrayna'daki savaşın 21. gününde de Rusya'ya karşı yaptırımlar arka arkaya açıklanırken ABD Başkanı Biden, kamuoyunun karşısına geçerek Ukrayna'ya yeni destek paketini açıkladı.
Dünya Putin'e karşı birleştiğini ve yaptırımların Rusya'nın ekonomisine zarar vereceğini vurgulayan Biden, "Cumartesi günü yönetimim 200 milyon dolarlık ek bir destek paketi onayladı. ABD yeni güvenlik desteğini 1 milyar dolara çıkarıyor." dedi.
Destek paketiyle ilgili detayları da açıklayan Biden, "Yeni destek paketi içerisinde aynı zamanda 9 bin yeni sistem de olacak. Aynı zamanda çeşitli silahlar, küçük silahlar, 20 milyon kurşun gibi malzemeler de olacak. Uçaksavar desteğiyle de Ukrayna hava sahasını koruyacak" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Biden, "Bu daha önce görülmemiş bir destek. İnsani yardım uygulamasına da devam edeceğiz. 300 milyon dolarlık insani yardım da sağlıyoruz" dedi.
Ayrıca Biden, "Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz. Amacımız Putin'in ağır bir bedel ödemesi. Bu trajik savaşın bitmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
• 800 uçaksavar sistemi (uzun menzilli dahil)
• 9.000 anti-zırh sistemi
• 7.000 küçük silah (makineli tüfek, pompalı tüfek, bombaatar)
• 20 milyon mermi
• İHA'lar
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022